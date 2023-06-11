Стали известны формы «Краснодара» и ЦСКА на Суперфинал Кубка России
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В матче Суперфинала Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны формы команд на решающий матч турнира. ЦСКА сыграет в домашнем красно-синем комплекте, «Краснодар» — в чёрном. Голкипер ЦСКА выйдет на поле в футболке зелёного цвета, «Краснодара» — жёлтого.
Фото: Телеграм-канал Кубка России
ЦСКА финишировал на втором месте в чемпионате России сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков после 30 матчей. «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице, заработав 48 очков.
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