Эрдоган поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил «Манчестер Сити» с победой в финальном матче Лиги чемпионов. Игра состоялась в Стамбуле.
«Я хотел бы поздравить «Манчестер Сити» с победой в финале Лиги чемпионов, одного из крупнейших спортивных событий в мире, проведённого в Стамбуле, зенице ока Турции и колыбели цивилизаций, на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто ещё раз подтвердил гостеприимство Турции и внёс свой вклад в гладкую и успешную организацию этого великого события», – говорится в соцсетях президента Турции.
За золото в Лиге чемпионов «горожане» боролись с миланским «Интером». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу английской команды. Единственный гол был забит полузащитником «горожан» Родри.
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