Эрдоган поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил «Манчестер Сити» с победой в финальном матче Лиги чемпионов. Игра состоялась в Стамбуле.

«Я хотел бы поздравить «Манчестер Сити» с победой в финале Лиги чемпионов, одного из крупнейших спортивных событий в мире, проведённого в Стамбуле, зенице ока Турции и колыбели цивилизаций, на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто ещё раз подтвердил гостеприимство Турции и внёс свой вклад в гладкую и успешную организацию этого великого события», – говорится в соцсетях президента Турции.

За золото в Лиге чемпионов «горожане» боролись с миланским «Интером». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу английской команды. Единственный гол был забит полузащитником «горожан» Родри.