Кевин Де Брёйне стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов — 2022/2023

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне занял первое место по количеству голевых передач в Лиге чемпионов нынешнего сезона.
Кевин отдал семь результативных передач в 10 играх. Второе место по этому показателю занял Винисиус Жуниор из мадридского «Реала», отметившийся шестью ассистами. Пять голевых пасов у Федерико Димарко из «Интера».
«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Интер». Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте. Передачу на него отдал Бернарду Силва, она прошла после рикошета. Де Брёйне начал матч в стартовом составе, но был заменён в первом тайме из-за травмы.
На групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона «Манчестер Сити» занял первое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф «горожане» победили в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0).
- 11 июня 2023
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