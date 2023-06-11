Модрич всерьёз обдумывает предложение из Саудовской Аравии
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Хорватский полузащитник Лука Модрич задумывается над предложением из Саудовской Аравии, сообщает Cope.
Саудовские клубы планируют перевести в свою лигу последних обладателей «Золотого мяча». После перехода Месси в МЛС предложение 37-летнему полузащитнику было значительно увеличено, поэтому трансфер вице-капитана мадридского «Реала» сейчас действительно возможен.
Недавно хорват был уверен, что останется в «Реале», но полученное предложение всё изменило. В ближайшие дни игрок определит дальнейшее развитие своей карьеры.
В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Лука Модрич провёл 33 матча, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Полузащитник выступает за мадридский «Реал» с сезона-2012/2013, он перешёл в Испанию из лондонского «Тоттенхэма».
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