«Манчестер Юнайтед» планирует купить вратаря Диогу Кошту

«Манчестер Юнайтед» претендует на голкипера «Порту» Диогу Кошту.
Тренер английского клуба Эрик тен Хаг уже одобрил трансфер, однако руководство «красных дьяволов» считает запрошенную «Порту» цену в € 75 млн слишком высокой, сообщает A Bola.
«Манчестер Юнайтед» постарается сбить цену за голкипера, но португальский клуб не намерен идти на уступки и утверждает, что сделка может быть осуществима только за € 75 млн.
В розыгрыше португальской лиги сезона-2022/2023 Диогу Кошта поучаствовал в 33 матчах и пропустил 22 гола. На его счету 17 «сухих» матчей.
Всю свою профессиональную карьеру Кошта провёл в расположении «Порту». Сначала это был второй состав клуба, с сезона-2019/2020 — основной.
В этом сезоне «Порту» занял второе место португальской лиги, «Манчестер Юнайтед» — третий в АПЛ.
- 11 июня 2023
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