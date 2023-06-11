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Защитник Евгений Морозов рассказал, что его будущее определится на сборах «Локомотива»

Защитник Евгений Морозов рассказал, что его будущее определится на сборах «Локомотива»
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Защитник «Факела» Евгений Морозов, арендованный из «Локомотива», прокомментировал победу в стыковом матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге с «Енисеем» (2:0). Футболист также рассказал, что его будущее определится на сборах железнодорожников.

«Один из самых сложных матчей в карьере? Да, потому что в стыках я раньше не играл. Плюс нельзя было иметь права на ошибку. В плане физического состояния было тяжело, но у нас такие фанаты, что они нас постоянно гонят вперёд.

Самый приятный личный момент в сезоне? Гол «Локомотиву». Потому что родная команда? Да‑да.

Вернусь ли в состав «Локомотива»? Посмотрим, но сборы проведу с ними. Есть ли желание остаться в «Факеле»? Мне тут нравится, но дальше будет видно. Пока не знаю. В теории, я не против», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

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