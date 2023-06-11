«Арсенал» продвинулся в переговорах с Декланом Райсом

Лондонский «Арсенал» провёл переговоры с полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом. Об этом сообщает Football.London.

Отмечается, что переговоры привели к позитивному итогу. «Канониры» считают, что способны сделать выгодное предложение по Райсу, но знают, что игроком интересуются и другие топ-клубы, включая «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». Сам Деклан хочет остаться в Англии, что повышает шансы «Арсенала» на подписание игрока.

Ранее президент «Вест Хэма» Дэвид Салливан объявил, что Райс покинет клуб этим летом. В прошедшем сезоне Деклан принял участие в 50 матчах «Вест Хэма», в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Также Райс был признан лучшим игроком Лиги конференций.