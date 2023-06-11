Созин: слава богу, «Торпедо» и «Химок» в РПЛ больше не будет. Ждём 30 матчей на вылет

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о составе участников Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024. Высший дивизион чемпионата России покинули подмосковные «Химки» и московское «Торпедо». В новом сезоне РПЛ их заменят казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».

«Дальше будет серьёзная борьба. Я не делаю ставки, но с таким подходом «Факел» либо вылетит, либо будут стыки. Проходных матчей не будет. Нельзя же просто судить РПЛ по «Торпедо» и «Химкам» — слава богу, их больше не будет. А вот «Балтика» и «Рубин» – да. Реально будет 30 матчей на вылет. Если бы было 18 команд, то два аутсайдера были бы ясны, а тут нас наконец-то ждёт интрига», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.