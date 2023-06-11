Журналист: Зиеш позировал в России с футболкой «Спартака», трансфер в «Аякс» стал сложнее

Нидерландский журналист Майк Вервей объяснил, почему трансфер полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «Аякс» может быть осложнён.

Недавно Зиеш посетил Москву, чтобы встретиться с игроком «Спартака» Квинси Промесом, который обвинён нидерландскими властями сразу в двух преступлениях: в нанесении своему двоюродному брату ножевого ранения в колено летом 2020 года, а также в контрабанде наркотиков.

Вервей назвал поступок Зиеша неразумным. «Дружба возможна, даже если кто-то находится под таким подозрением. Давайте уточним, что Промес ещё не осуждён, хотя, боюсь, когда-то дойдёт и до этого. Зиеш имеет полое право быть и оставаться с ним в дружеских отношениях, но так открыто фотографироваться с подозреваемым в серьёзных преступлениях… Я не думаю, что это полезно для его карьеры.

Вы видели, что произошло в Москве? Он позировал с футболкой «Спартака» и именем «Зиеш». Это была так называемая шутка, словно он таким образом добивается трансфера. Он вообще не должен был этого делать. Я думаю, что такие действия очень затрудняют его возвращение, и я думаю, что «Аякс» не будет выражать большого желания к этому», — приводит слова журналиста FCUpdate со ссылкой на подкаст Kick-off.