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Месси остался фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» — Goal

Месси остался фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» — Goal
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Издание Goal.com опубликовало обновлённый рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».

Аргентинский нападающий Лионель Месси, выигравший в 2022 году чемпионат мира, продолжает лидировать в рейтинге. Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд находится на втором месте, несмотря на победу его клуба в Лиге чемпионов. На третьей строчке располагается нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Напомним, сейчас при присуждении «Золотого мяча» учитываются результаты европейского сезона – со второй половины одного года до первой половины следующего. Это изменение ввели с марта прошлого года. Награда рассчитывается на основе голосования журналистов из 100 первых стран рейтинга ФИФА.

Последним лауреатом награды стал французский форвард Карим Бензема, недавно покинувший «Реал» Мадрид и перебравшийся в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад».

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