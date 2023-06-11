Месси остался фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» — Goal

Издание Goal.com опубликовало обновлённый рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».
Аргентинский нападающий Лионель Месси, выигравший в 2022 году чемпионат мира, продолжает лидировать в рейтинге. Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд находится на втором месте, несмотря на победу его клуба в Лиге чемпионов. На третьей строчке располагается нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Напомним, сейчас при присуждении «Золотого мяча» учитываются результаты европейского сезона – со второй половины одного года до первой половины следующего. Это изменение ввели с марта прошлого года. Награда рассчитывается на основе голосования журналистов из 100 первых стран рейтинга ФИФА.
Последним лауреатом награды стал французский форвард Карим Бензема, недавно покинувший «Реал» Мадрид и перебравшийся в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад».
- 11 июня 2023
-
14:51
-
14:32
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:35
-
13:24
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:45
-
12:40
-
12:36
-
12:32
-
12:28
-
12:20
-
12:13
-
12:00
-
11:58
-
11:42
-
11:40
-
11:38
-
11:38
-
11:20
-
11:15
-
11:03
-
11:00