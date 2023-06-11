Морган — о «Сити»: треблы — обычное явление. Только «Арсенал»-2003/04 достиг «бессмертия»

Британский журналист и болельщик лондонского «Арсенала» Пирс Морган высказался о требле «Манчестер Сити».
«Только одна британская футбольная команда достигла настоящего «бессмертия» — непобедимый «Арсенал»-2003/2004. Треблы — обычное явление, они есть у обоих клубов из Манчестера. Дайте мне знать, если «Сити» когда-нибудь проведёт сезон Премьер-лиги без поражений…», — написал Морган в своём «твиттере».
«Арсенал» является единственным клубом, которому удавалось выиграть английскую Премьер-лигу без единого поражения. «Манчестер Юнайтед» делал требл (чемпионат Англии, национальный Кубок и Лигу чемпионов) в 1999 году, а «Манчестер Сити» — в этом сезоне.
Напомним, в прошлом году Морган взял скандальное интервью у Криштиану Роналду, после которого тот покинул «Манчестер Юнайтед».
- 11 июня 2023
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