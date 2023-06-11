«Манчестер Юнайтед» готов связаться с «Айнтрахтом» по поводу трансфера Коло Муани
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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда Рандаля Коло Муани.
«Манчестер Юнайтед» готов сделать «Айнтрахту» предложение о покупке форварда, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк на странице Caught Offside.
24-летний Коло Муани поучаствовал в 32 матчах, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач в завершившемся сезоне Бундеслиги. До сезона-2022/2023 он выступал во Франции за «Нант» и «Булонь».
«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага занял третье место в английской Премьер-лиге. Они заработали 75 очков в 38 играх: за сезон клуб одержал 23 победы, потерпел девять поражений и шесть раз сыграл вничью.
Также манкунианцы добрались до финала Кубка Англии, где проиграли «Манчестер Сити» со счётом 1:2.
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