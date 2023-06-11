Мендеш ищет для Феликса новый клуб

Агент Жорже Мендеш ищет новый клуб для Жоау Феликса.
Мендеш пытается найти топ-команду, готовую заплатить за португальца порядка € 100 млн. Именно столько хочет получить «Атлетико Мадрид».
Также клуб из столицы Испании готов отдать Феликса в аренду на сезон за € 10 млн, сообщает AS.
Напомним, «Атлетико» покупал Феликса за € 127 млн. Сейчас Диего Симеоне не рассчитывает на игрока. Вторую часть сезона-2022/2023 португалец провел в «Челси». Жоау сыграл в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил четыре гола и не отдал ни одной результативной передачи. В первой половине сезона он провёл в составе «Атлетико» 14 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
Игрок начинал свою карьеру во втором составе «Бенфики», а в «Атлетико» перебрался перед сезоном-2019/2020.
- 11 июня 2023
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