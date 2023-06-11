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Евгений Гинер — журналистам: ожидания от Суперфинала Кубка? Вы насмехаетесь надо мной?

Евгений Гинер — журналистам: ожидания от Суперфинала Кубка? Вы насмехаетесь надо мной?
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Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос об ожиданиях от Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Матч состоится сегодня, 11 июня. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Какие ожидания? Вы сейчас насмехаетесь надо мной? Ну какие у меня могут быть ожидания? Только победа, а как иначе», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА финишировал на втором месте в чемпионате России сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков в 30 матчах. «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице, заработав 48 очков. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (70).

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