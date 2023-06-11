Спаллетти подвёл итоги сезона-2022/2023 для «Наполи»

Бывший тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвёл итоги сезона-2022/2023.
«Со временем эмоции, связанные с празднованием чемпионского титула, немного ослабли. Если бы мы завоевали его в последнем или в предпоследнем туре, вы бы увидели ещё более сильные эмоции. В любом случае это было безграничное счастье. Неаполь принял всех, кто хотел приехать и порадоваться вместе с нами.
Мы могли бы ещё и выйти в финал Лиги чемпионов, но этого не произошло. Мы принимаем это и надеемся, что «Наполи» добьётся успеха в будущем», – приводит слова Спаллетти Corriere dello Sport.
Напомним, «Наполи» и 64-летний Лучано Спаллетти, который впервые за 33 года привёл неаполитанцев к чемпионскому титулу, не продлили сотрудничество. Также команда под его руководством сумела добраться до 1/4 финала Лига чемпионов сезона-2022/2023, где по сумме двух матчей уступила «Милану» (1:2).
Ранее сообщалось о двух кандидатах на пост нового главного тренера «партенопейцев».
- 11 июня 2023
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