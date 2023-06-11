«Аль-Хиляль» предложит «ПСЖ» € 45 млн за Неймара, а бразильцу — € 200 млн зарплаты в год
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«Аль-Хиляль» хочет подписать нападающего «ПСЖ» Неймара.
Представители клуба из Саудовской Аравии прибыли в Париж, чтобы договориться о трансфере, сообщает CBC Sports.
«Аль-Хиляль» готов предложить «ПСЖ» € 45 млн, а Неймару – € 200 млн в год. На таких же условиях сейчас играет португальский нападающий Криштиану Роналду.
Сообщается, что парижский клуб не против продажи Неймара, потому будет рад любому предложению о его покупке. Контракт клуба с игроком истекает в 2025 году.
В этом сезоне Неймар сыграл в 20 матчах за «ПСЖ», забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. В этом сезоне парижский клуб стал чемпионом Лиги 1, набрав 85 очков в 38 матчах. Клуб одержал 27 побед, потерпел семь поражений и четыре раза сыграл вничью.
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