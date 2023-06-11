Полузащитник «Кристал Пэлас» Заха интересен «ПСЖ». Контракт игрока истекает этим летом
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Футболист «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха попал в сферу интересов французского «ПСЖ», сообщает издание Le Parisien.
По данным источника, «ПСЖ» проявляет интерес к 30-летнему полузащитнику «Кристал Пэлас», чей действующий контракт с клубом истекает в конце июня. Отмечается, что Заха — приоритетный вариант для руководства «ПСЖ» на рынке свободных агентов.
Ранее сообщалось, что Заха согласовал условия личного соглашения с саудовским клубом «Аль-Наср». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 27 млн.
В завершившемся сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
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