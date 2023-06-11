«Краснодар» — ЦСКА: Фёдор Чалов открыл счёт с пенальти

В эти минуты проходит Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Лужники» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 17:00 мск.

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун сбил в своей штрафной Константина Кучаева, после чего Фёдор Чалов точно исполнил одиннадцатиметровый удар. Армейцы повели в счёте.

ЦСКА отобрался в Суперфинал через Путь РПЛ, обыграв в завершающем эту часть турнира двухматчевом противостоянии екатеринбургский «Урал» (1:1, 2:1). «Краснодар» добрался до решающего матча турнира через Путь регионов, победив в первом этапе финала «Акрон» (0:0, пен. 4:2), а во втором – «Урал» (2:1).

Московский клуб является семикратным обладателем национального кубка. Краснодарская команда ни разу не выигрывала этот турнир, но в 2014 году сумела выйти в финал, где уступила «Ростову».