Президент «Баварии» Хайнер: для победы в ЛЧ нужна удача. Мы проиграли будущему победителю

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что для победы в Лиге чемпионов нужна удача. Мюнхенцы завершили выступление в этом турнире в сезоне-2022/2023 на стадии 1/4 финала.
«Нужно немного удачи, чтобы выиграть Лигу чемпионов. У нас была очень сложная группа, через которую пройти было нелегко. В итоге мы проиграли действующему победителю, но в противном случае сыграли бы с «Реалом» в полуфинале», — цитирует Хайнер Bayern & Germany.
Напомним, что «Бавария» уступила по сумме двух встреч «Манчестер Сити» (1:4) на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.
На групповом этапе мюнхенцы одержали шесть побед из шести, оставив на втором месте будущего финалиста в лице «Интера». «Ман Сити» стал победителем турнира, обыграв накануне в финале «чёрно-синих» (1:0).
- 11 июня 2023
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