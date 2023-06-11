«Краснодар» — ЦСКА: Джон Кордоба сравнял счёт

В эти минуты проходит Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Лужники» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 17:00 мск.
На 51-й минуте Джон Кордоба восстановил равновесие на табло, замкнув фланговую подачу. Это седьмой гол колумбийского нападающего «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Кубка.
Ранее, на 31-й минуте форвард ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт, точно исполнив одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун.
ЦСКА отобрался в Суперфинал через Путь РПЛ, обыграв в завершающем эту часть турнира двухматчевом противостоянии екатеринбургский «Урал» (1:1, 2:1). «Краснодар» добрался до решающего матча турнира через Путь регионов, победив в первом этапе финала «Акрон» (0:0, пен. 4:2), а во втором – «Урал» (2:1).
- 11 июня 2023
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