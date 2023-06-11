Начо объявил о продлении контракта с «Реалом»

Защитник «Реала» Начо Фернандес подтвердил, что продлит контракт с мадридским клубом.

«Я иду рука об руку со своим клубом и своей семьёй. Предложения от других клубов есть всегда, но я решил остаться ещё на год и очень рад этому», – приводит слова Начо COPE.

Сообщалось, что в следующем сезоне 33-летний защитник будет носить капитанскую повязку. Испанец является воспитанником «Реала». В структуре клуба он находится с 2001 года, а за основную команду впервые сыграл в 2011-м.

В текущем сезоне на счету Начо 44 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Начо забивает гол в ворота «Кадиса» в матче 29-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее сообщалось об интересе к Начо со стороны «Интера».