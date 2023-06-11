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Кевин Де Брёйне признался, что играл в финале ЛЧ с травмой

Кевин Де Брёйне признался, что играл в финале ЛЧ с травмой
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сообщил, что вышел на поле стадиона «Ататюрк» на финальный матч Лиги чемпионов с «Интером» с травмой.

«Два месяца меня беспокоили мышечные проблемы, но они были незначительными. В финале мышца задней поверхности бедра просто лопнула. Я отдаю все силы ради своей команды, и в клубе это знают.

Я горжусь тем, что смог сделать то, что сделал. Обидно, что для меня в финале всё закончилось именно так — но мы уезжаем, выиграв Лигу чемпионов, так что ничего плохого не произошло», — цитирует Де Брёйне издание The Telegraph.

В финале Лиги чемпионов Кевин Де Брёйне был заменен из-за травмы на 36-й минуте. «Манчестер Сити» одержал победу над «Интером» со счётом 1:0 благодаря голу Родри.

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