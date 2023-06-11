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«Краснодар» — ЦСКА: основное время завершилось с ничейным счётом

«Краснодар» — ЦСКА: основное время завершилось с ничейным счётом
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Завершилось основное время Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором на стадионе «Лужники» в Москве встречаются «Краснодар» и московский ЦСКА. В течение 90 минут регламентного времени соперники не смогли выявить сильнейшего – 1:1. Судьбу трофея решит серия послематчевых пенальти.

Фонбет Кубок России. Суперфинал
11 июня 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
5 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 32'   1:1 Кордоба – 50'

Счёт в матче в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу. Это был седьмой гол колумбийского нападающего «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Кубка.

Московский клуб является семикратным победителем национального Кубка. Краснодарская команда ни разу не выигрывала этот турнир, но в 2014 году сумела выйти в финал, где уступила «Ростову».

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