Альфонсо Дэвис рассказал, как до перехода в «Баварию» едва не оказался в «Барселоне»

Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, что до подписания контракта с мюнхенским клубом у него были высокие шансы стать игроком «Барселоны».
Канадский футболист считается одним из лучших левых защитников мира. В 2019 году его трансфер в мюнхенскую «Баварию» стал рекордным для МЛС – чемпион Германии выплатил «Ванкувер Уайткэпс» $ 22 млн.
Однако всё могло сложиться иначе: по словам Дэвиса, первой к канадскому клубу по поводу защитника обратились представители «Барселоны».
«Барселона» хотела приобрести меня, но президент сине-гранатовых (в тот момент эту должность занимал Бартомеу – Прим. «Чемпионата») заблокировал переговоры, потому что я из Канады. Так писали журналисты, но я не знаю, действительно ли президент сказал это. Не буду врать, меня это шокировало», – приводит слова Дэвиса Football-espana со ссылкой на подкаст Say Less.
В сезоне-2022/2023 на счету Дэвиса 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами.
- 11 июня 2023
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