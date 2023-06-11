Вейналдум высказался о своём будущем клубе

Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум, выступавший в сезоне-2022/2023 за «Рому» на правах аренды, высказался о своём будущем.

«Я ещё не разговаривал ни с «Ромой», ни с «ПСЖ». Я выберу свой следующий клуб, основываясь на своих чувствах. На данный момент я ещё ничего не решил.

Я оценю свои реальные возможности. Однако скажу вам одно — я действительно хочу играть. Я не играю на регулярной основе с 2021 года», — приводит слова Вейналдума журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В сезоне-2022/2023 на счету Вейналдума 23 матча за «Рому» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Ромы» к Альваро Морате.