Финал Кубка России на стадионе «Лужники» посетили 53425 зрителей

Финальный матч Кубка России по футболу, который в эти минуты проходит на стадионе «Лужники» в Москве, посетили 53425 зрителей. На момент выхода новости счёт в матче «Краснодара» и ЦСКА остаётся ничейным – 1:1.

В первом тайме отличился форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.

Напомним, ЦСКА отобрался в Суперфинал через Путь РПЛ, обыграв в завершающем эту часть турнира двухматчевом противостоянии екатеринбургский «Урал» (1:1, 2:1). «Краснодар» добрался до решающего матча турнира через Путь регионов, победив в первом этапе финала «Акрон» (0:0, пен. 4:2), а во втором – «Урал» (2:1).

Московский клуб является семикратным победителем национального Кубка. Краснодарская команда ни разу не выигрывала этот турнир, но в 2014 году сумела выйти в финал, где уступила «Ростову».