Каррагер: € 40 млн за Мак Аллистера – это просто кража
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Легенда «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о переходе аргентинского полузащитника Алексиса Мак Аллистера в мерсисайдский клуб.
«Он хороший игрок, но станет ли он хорошим приобретением — мы увидим в следующем сезоне. Он универсальный хавбек и выглядит как суперталант. € 40 млн за победителя чемпионата мира с опытом игры в лучшей лиге мира – это просто кража. Мне кажется, «Ливерпуль» в итоге подпишет ещё как минимум двух игроков полузащиты.
В сезоне-2022/2023 аргентинский хавбек провёл 40 матчей в составе «Брайтона» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами.
Ранее по поводу трансфера Мак Аллистера высказывался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
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