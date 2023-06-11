Каррагер: € 40 млн за Мак Аллистера – это просто кража

Легенда «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о переходе аргентинского полузащитника Алексиса Мак Аллистера в мерсисайдский клуб.

«Он хороший игрок, но станет ли он хорошим приобретением — мы увидим в следующем сезоне. Он универсальный хавбек и выглядит как суперталант. € 40 млн за победителя чемпионата мира с опытом игры в лучшей лиге мира – это просто кража. Мне кажется, «Ливерпуль» в итоге подпишет ещё как минимум двух игроков полузащиты.

В сезоне-2022/2023 аргентинский хавбек провёл 40 матчей в составе «Брайтона» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами.

Ранее по поводу трансфера Мак Аллистера высказывался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.