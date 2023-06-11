Акинфеев завоевал 21-й трофей в карьере

Завершился Суперфинал Кубка России по футболу-2022/2023. Победу в решающем матче одержал московский ЦСКА (1:1, 6:5 по пенальти). Таким образом, голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев завоевал 21-й трофей в своей карьере.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ «МАТЧ ТВ»

Ранее 37-летний вратарь завоёвывал с ЦСКА шесть чемпионских титулов, шесть Кубков и семь Суперкубков России. Также он выигрывал с московской командой Кубок УЕФА в 2005 году.

Напомним, Акинфеев провёл всю профессиональную карьеру в ЦСКА. Он выступает за армейцев на протяжении 20 лет (с 2003 года).