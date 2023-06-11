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Эдуард Сперцян не сдержал слёз после поражения в финале

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян эмоционально отреагировал на поражение своей команды в финале Кубка России, не сдержав слёз. Соперника утешал защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, ЦСКА переиграл «Краснодар» в финальном матче Кубка России. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти. Решающий сейв совершил Игорь Акинфеев, парировавший удар Олакунле Олусегуна.

Основное время завершилось вничью – 1:1. Счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.

ЦСКА завоевал восьмой Кубок России в истории клуба.