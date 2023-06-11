«Краснодар» — ЦСКА: видео серии послематчевых пенальти финала Кубка России

Завершился Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой команды Владимира Федотова: основное время матча не выявило сильнейшего, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.

Напомним, счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.

Московский ЦСКА стал восьмикратным обладателем национального кубка.