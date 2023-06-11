ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России

В матче за Суперкубок России сыграют московский ЦСКА и «Зенит».
Сегодня, 11 июня, ЦСКА выиграл Кубок России, одержав победу в финале с «Краснодаром» в серии пенальти. Для красно-синих этот трофей стал первым с 2018 года.
«Зенит» в сезоне-2022/2023 выиграл чемпионский титул, досрочно оформив победу в Российской Премьер-Лиге, которая стала для команды Сергея Семака пятой кряду и десятой в истории.
В матче за Суперкубок России сойдутся чемпион страны и обладатель Кубка — «Зенит» и ЦСКА. Игра за Суперкубок состоится 15 июля 2023 года на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань Арена).
Действующий обладатель Суперкубка России — «Зенит». Всего сине-бело-голубые семь раз выигрывали этот трофей, так же как и ЦСКА — эти команды являются рекордсменами по количеству побед в Суперкубке.
- 11 июня 2023
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