«Краснодар» дважды проиграл по пенальти во втором финале Кубка России

«Краснодар» два раза в своей истории доходил до финала Кубка России, и оба решающих матча южане проиграли в серии послематчевых пенальти. В 2023 году южане уступили ЦСКА (1:1, по пенальти – 5:6), а в 2014-м – «Ростову» (0:0, по пенальти – 5:6).
Несколько минут назад завершился Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2022/2023, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой команды Владимира Федотова: основное время матча не выявило сильнейшего, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.
Напомним, счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.
- 11 июня 2023
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:39
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:08
-
20:01
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:48
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:32
-
19:31
-
19:25
-
19:23