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«Краснодар» дважды проиграл по пенальти во втором финале Кубка России

«Краснодар» дважды проиграл по пенальти во втором финале Кубка России
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«Краснодар» два раза в своей истории доходил до финала Кубка России, и оба решающих матча южане проиграли в серии послематчевых пенальти. В 2023 году южане уступили ЦСКА (1:1, по пенальти – 5:6), а в 2014-м – «Ростову» (0:0, по пенальти – 5:6).

Несколько минут назад завершился Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2022/2023, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой команды Владимира Федотова: основное время матча не выявило сильнейшего, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.

Напомним, счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.

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