Президент ЦСКА Гинер: скучал ли по трофеям? Я скучаю только по своим детям и внукам

Президент ЦСКА Евгений Гинер после финального матча Кубка России — 2022/2023 пообщался с журналистами по поводу прерванной серии московского клуба без трофеев.

«Скучал ли по трофеям? Я скучаю только по своим детям и внукам.

Хотелось бы, чтобы трофеи стали традицией? А после первого чемпионства и кубка это не традиция? Я не знаю ни одной команды, кроме «Баварии», которая выигрывала 10 или 11 лет. У нас нет соперников? Футбол растёт. Наоборот, счастье, когда каждый год появляется новый чемпион в кубке. Остальные команды тоже тянутся», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в предыдущий раз армейцы отмечали победу в каком-либо турнире в 2018 году. Тогда ЦСКА выиграл у «Локомотива» в матче за Суперкубок России (1:0). С тех пор красно-синие не побеждали ни в одном соревновании, в котором принимали участие.