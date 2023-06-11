«Челси» не планирует расставаться с Чуквуэмекой в летнее трансферное окно

«Челси» не планирует расставаться со своим полузащитником Карни Чуквуэмекой в предстоящее трансферное окно, сообщает Football London.

По информации источника, возможен только вариант с арендой без каких-либо опций выкупа. «Милан» уже подавал запрос по аренде, в данный момент «Челси» обдумывает целесообразность подобной сделки.

Сообщается, что будущее 19-летнего полузащитника определится в июле, после вступления в должность нового главного тренера команды Маурисио Почеттино. Чуквуэмека может пригодиться аргентинскому наставнику в следующем сезоне. В подобном случае вариант с арендой рассматриваться не будет.

В сезоне-2022/2023 на счету Чуквуэмеки 15 матчей за «Челси» во всех турнирах. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.