«Челси» не планирует расставаться с Чуквуэмекой в летнее трансферное окно

«Челси» не планирует расставаться со своим полузащитником Карни Чуквуэмекой в предстоящее трансферное окно, сообщает Football London.
По информации источника, возможен только вариант с арендой без каких-либо опций выкупа. «Милан» уже подавал запрос по аренде, в данный момент «Челси» обдумывает целесообразность подобной сделки.
Сообщается, что будущее 19-летнего полузащитника определится в июле, после вступления в должность нового главного тренера команды Маурисио Почеттино. Чуквуэмека может пригодиться аргентинскому наставнику в следующем сезоне. В подобном случае вариант с арендой рассматриваться не будет.
В сезоне-2022/2023 на счету Чуквуэмеки 15 матчей за «Челси» во всех турнирах. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
- 11 июня 2023
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