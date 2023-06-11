В РФС сообщили, что Россия в сентябре сыграет товарищеский матч с Катаром на выезде

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов подтвердил, что сборная России в сентябре проведёт товарищеский матч с национальной командой Катара.

«Есть договорённость о проведении матча с Катаром в сентябре. Матч состоится на выезде», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, в начале июня появилась информация, что сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой Катара. Сообщалось, что игра состоится осенью этого года.

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Российская национальная команда пропустила стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 в Катаре и отборочный турнир к чемпионату Европы 2024 года.

В 2022 году сборная России провела товарищеские матчи с Кыргызстаном (2:1), Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0). В марте 2023 года россияне встретились с национальными командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).