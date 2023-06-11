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Ивич: пенальтистов в игре с ЦСКА выбирал я. В последних сериях мы ни разу не промахнулись

Ивич: пенальтистов в игре с ЦСКА выбирал я. В последних сериях мы ни разу не промахнулись
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопрос журналиста, подбирал ли он порядок игроков на серию пенальти.

«Я выбирал игроков, которые будут пробивать пенальти. В последних сериях мы не промахнулись ни разу. Пенальти — это рулетка: ты никогда не знаешь, выиграешь ты или проиграешь. Тут больше играет психология.

Я могу сказать, что я горд за своих ребят. Они провели хороший матч, забили гол. Не с пенальти, а обычный гол. Да, после серии 11-метровых ударов мы не получили трофей, но нам нужно продолжать играть и становиться лучше», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

ЦСКА одержал победу в решающем матче, обыграв «Краснодар» в серии пенальти со счётом 6:5. Решающий гол с 11-метровой отметки забил форвард армейцев Антон Заболотный. Основное время матча завершилось ничейным исходом — 1:1.

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