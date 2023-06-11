Ивич: пенальтистов в игре с ЦСКА выбирал я. В последних сериях мы ни разу не промахнулись

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопрос журналиста, подбирал ли он порядок игроков на серию пенальти.

«Я выбирал игроков, которые будут пробивать пенальти. В последних сериях мы не промахнулись ни разу. Пенальти — это рулетка: ты никогда не знаешь, выиграешь ты или проиграешь. Тут больше играет психология.

Я могу сказать, что я горд за своих ребят. Они провели хороший матч, забили гол. Не с пенальти, а обычный гол. Да, после серии 11-метровых ударов мы не получили трофей, но нам нужно продолжать играть и становиться лучше», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

ЦСКА одержал победу в решающем матче, обыграв «Краснодар» в серии пенальти со счётом 6:5. Решающий гол с 11-метровой отметки забил форвард армейцев Антон Заболотный. Основное время матча завершилось ничейным исходом — 1:1.