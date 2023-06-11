Форвард ЦСКА Чалов сообщил, что сказал ему Сперцян перед пенальти в Суперфинале Кубка

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сообщил, что ему сказал полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян перед серией пенальти в Суперфинале Кубка России.
«Пока нет эмоций, пока не осознаю. Что говорил Сперцян перед пенальти в игре? Сказал, что забью. Наверное, пытался сбить с толку», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Фёдор Чалов первым из игроков ЦСКА исполнял одиннадцатиметровый удар. Российский нападающий реализовал свою попытку.
Следующим к «точке» подошёл Эдуард Сперцян, который тоже забил, но со второй попытки. При первой попытке арбитры увидели, что во время исполнения удара 23-летним игроком «Краснодара» вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел за пределы линии ворот.
Победу в послематчевой серии 11-метровых одержал ЦСКА — 6:5.
- 11 июня 2023
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