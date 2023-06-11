Президент РФС Дюков ответил на вопрос о смягчении закона о Fan ID

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о планах доработать систему Fan ID, сделав её более удобной для болельщиков.

«Смягчение закона о Fan ID?

Коллеги, мы это уже обсуждали. Решение принято правительством — вышел соответсвующий закон. Есть закон и его нужно выполнять. Всё, что можно делать в данном случае, — продолжать дорабатывать систему, чтобы она была более удобной для болельщиков — это сейчас и происходит», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее правительство РФ упростило процедуру получения Fan ID для нескольких категорий граждан. Получить паспорт болельщика в упрощённом формате смогут дети младше 14 лет, инвалиды и пенсионеры.