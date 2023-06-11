Глава РФС: сравнить количество зрителей на финале Кубка с Fan ID и без? Не увидел разницу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался насчёт посещаемости Суперфинала Кубка России «Краснодар» — ЦСКА (1:1, 5:6 — по пенальти).

«Сравнить количество зрителей на финале Кубка с Fan ID и без? Честно говоря, я не увидел разницу. Верхняя трибуна была пустая? Вы думаете, что она была полностью пустая? Что касается посещаемости и численности зрителей, то мы бы продали больше билетов. 55 тысяч билетов было реализовано ещё три дня назад.

Если бы нам разрешили продать 70 тысяч билетов, то это количество было бы продано. Ограничения никак не связаны с персональной карточкой болельщика и системой идентификации болельщика. Ограничения связаны с приказом 1092. Если бы не было Fan ID и этих ограничений, то не пришло бы больше людей.

Причина только одна — ограничения по количеству продаваемых билетов из-за приказа 1092», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.