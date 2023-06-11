Джон Кордоба признал лучшим игроком финала Кубка России

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком Суперфинала Кубка России. В решающем матче с ЦСКА Кордоба сравнял счёт в основное время, забив свой седьмой гол в турнире и став лучшим бомбардиром.

Напомним, ЦСКА переиграл «Краснодар» в финальном матче Кубка России. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти, а решающий сейв совершил Игорь Акинфеев, парировавший удар Олакунле Олусегуна – 6:5.

Основное время завершилось вничью – 1:1. Счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнив одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.