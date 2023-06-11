Появилось видео из чемпионской раздевалки ЦСКА
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Появилось видео из раздевалки московского ЦСКА, игроки которого бурно празднуют победу в Кубке России с трофеем.
Напомним, ЦСКА переиграл «Краснодар» в финальном матче Кубка России. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти. Решающее спасение совершил вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев, парировавший удар Олакунле Олусегуна – 6:5.
Основное время завершилось вничью – 1:1. Счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.
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