Появилось видео из чемпионской раздевалки ЦСКА

Появилось видео из раздевалки московского ЦСКА, игроки которого бурно празднуют победу в Кубке России с трофеем.

Напомним, ЦСКА переиграл «Краснодар» в финальном матче Кубка России. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти. Решающее спасение совершил вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев, парировавший удар Олакунле Олусегуна – 6:5.

Основное время завершилось вничью – 1:1. Счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.