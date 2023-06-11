Гинер: жалею, что Месси ушёл в Америку — ждали его в ЦСКА. Надо ещё Неймара и Роналду

Президент ЦСКА Евгений Гинер после финального матча Кубка России — 2022/2023 пообщался с журналистами на тему возможных подписаний в летнее трансферное окно.

«Нужны ли ЦСКА трансферы, чтобы собирать очки с нижней части таблицы?

Я очень жалею, что Месси ушёл в Америку — мы очень ждали его здесь. Надо ещё Неймара и Роналду — всё будет идеально. Уговорить Ибрагимовича? Тяжело, но я обязательно подумаю», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Победу в Кубке России одержал ЦСКА, обыгравший «Краснодар» в серии пенальти со счётом 6:5. Решающий гол с 11-метровой отметки забил форвард армейцев Антон Заболотный. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

Ранее стало известно, что Месси станет игроком клуба из МЛС «Интер Майами».