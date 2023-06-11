Родри — лучший игрок сезона в Лиге чемпионов
Поделиться
Полузащитника «Манчестер Сити» Родриго Эрнандеса признали лучшим футболистом сезона в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба UEFA.
В минувшем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира Родри провёл 12 матчей, забил два гола и получил одно предупреждение. На счету хавбека победный гол во втором тайме финального матча с «Интером» (1:0).
Дополнительный показатели Родри в Лиге чемпионов-2022/2023:
Точность передач: 93,8%
Пройденное расстояние: 134,8 км
Максимальная скорость: 31,6 км/ч
Ранее Родри признали лучшим игроком финального матча с «Интером».
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июня 2023
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:39
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:08
-
20:01
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:48
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:32
-
19:31
-
19:25
Партнерский контент