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Родри — лучший игрок сезона в Лиге чемпионов

Родри — лучший игрок сезона в Лиге чемпионов
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Полузащитника «Манчестер Сити» Родриго Эрнандеса признали лучшим футболистом сезона в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба UEFA.

В минувшем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира Родри провёл 12 матчей, забил два гола и получил одно предупреждение. На счету хавбека победный гол во втором тайме финального матча с «Интером» (1:0).

Дополнительный показатели Родри в Лиге чемпионов-2022/2023:

Точность передач: 93,8%
Пройденное расстояние: 134,8 км
Максимальная скорость: 31,6 км/ч

Ранее Родри признали лучшим игроком финального матча с «Интером».

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