Федотов — о победе ЦСКА в Кубке России: поздравляю команду и болельщиков с трофеем

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги финального матча Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 — по пенальти).

«Все эмоции были. И пик радости был, просто сейчас я пришёл к вам на обратной волне – радость ещё вернётся. Мы и на поле хорошо попраздновали, и в раздевалке.

Комментарий простой – я всех поклонников и команду поздравляю с этим трофеем. Бежали к вам и даже не успели глотнуть ещё. Уже подзабыли вкус этого прекрасного напитка из кубка. Было много интересного, неизведанного, с этим соперником в том числе.

Но в нашем случае, раз мы взяли трофей, признаём – розыгрыш был придуман хороший и удачный. Нам сегодня противостоял очень хороший соперник. Быстрый, хорошо комбинирующий, хорошо переходящий из обороны в атаку.

Нас желание победить немного захлестнуло, не всегда были хороши в комбинационных атаках. Мы сыграли прагматично после забитого гола.

Каждая команда, когда готовится к кубковому поединку, морально готовится к серии пенальти. Говорят, что это лотерея, но это огромный анализ, а также психологическая составляющая. Всё это помогает в этой, так скажем, лотерее победить», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.