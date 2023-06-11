Федотов: этот трофей ЦСКА — промежуточный итог всей моей деятельности

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу команды в финальном матча Кубка России с «Краснодаром».

«Для меня этот трофей – промежуточный итог всей моей деятельности, когда мы пришли в первый раз в секцию под названием футбол. Пришлось потрудиться на первенство области, в ФНЛ, в РПЛ. Это моё любимое дело, и мы каждый день получали удовольствие, погружаясь в мир футбола. Был длинный, но очень приятный путь», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова…

Напомним, ЦСКА переиграл «Краснодар» в финальном матче Кубка России. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти. Решающее спасение совершил вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев, парировавший удар Олакунле Олусегуна – 6:5.

Основное время завершилось вничью – 1:1. Счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнив одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.