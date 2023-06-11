Дюков сообщил, что РФС продолжает консультации с УЕФА по возвращению российского футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что возглавляемая им организация продолжает консультации с УЕФА по возвращению российского футбола.

«Переход в Азию или остаёмся в УЕФА? Я бы уже хотел вас порадовать каким-то конкретным ответом. Вы же понимаете, если бы всё зависело от меня, то мы бы давно уже играли и проводили официальные международные матчи. Но не всё зависит от нас. Могу только сказать, что переговоры продолжаются. С кем переговоры? В данный момент консультации с УЕФА», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее появилась информация о возможном товарищеском матче, в котором сборная России может сыграть с Катаром. Встреча команд запланирована на осень этого года.