Игрок «Краснодара» Сперцян: пенальти в пользу ЦСКА не было. Тяжело, когда душат

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян подвёл итоги финального матча Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:6 — по пенальти).

«Хорошая игра. Тяжело начинать с 0:1 — это я говорю про пенальти. Мы проделали большой путь, чтобы быть здесь. Не хватило того, что начали с минус один в начале. Пенальти в пользу ЦСКА не было. Слишком лёгкое касание.

В таких играх это не пенальти. Не верилось, что проиграли. Мы были уверены в своей победе. Тяжело, когда с первых минут душат. Но я не буду говорить, что нас засудили. У нас был план… У нас всё впереди. Мы — молодая команда», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Победу в Суперфинале Кубка России одержал ЦСКА, обыграв «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.