Гендиректор ЦСКА Бабаев: в контракте Дивеева есть отступные для европейских клубов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал некоторые детали нового контракта московского клуба с защитником Игорем Дивеевым.

«Подразумевает ли новый контракт Дивеева облегчённый трансфер в Европу? Облегчённый — это громко сказано. Скажем так, специальные условия для топовых европейских клубов. Фиксированные отступные для европейских команд», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА заявил о продлении контракта с Дивеевым в пятницу, 9 июня. Новое соглашение будет действовать до 2028 года.

В сезоне-2022/2023 на счету Дивеева 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.