Дивеев объяснил эмоциями перепалку с нападающим «Краснодара» Кордобой

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев объяснил эмоциями перепалку с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой во время Суперфинала Кубка России (1:1, 6:5 — по пенальти).

«Мы выиграли, а это главное! Будем работать по контракту и выигрывать трофеи. Что было с Кордобой? Был эмоциональный футбол, он мне что‑то сказал, я ему вслед, и пошла перепалка. Это футбол, эмоции. По окончании игры пожали друг другу руки. Игра была очень эмоциональная», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

Для ЦСКА победа в Кубке России стала восьмой в истории. В предыдущий раз армейцы выигрывали этот трофей в 2013 году. Кроме того, красно-синие выиграли первый трофей с 2018 года. В матче за Суперкубок России команда Владимира Федотова сыграет с «Зенитом».