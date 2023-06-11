Дивеев объяснил эмоциями перепалку с нападающим «Краснодара» Кордобой
Поделиться
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев объяснил эмоциями перепалку с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой во время Суперфинала Кубка России (1:1, 6:5 — по пенальти).
«Мы выиграли, а это главное! Будем работать по контракту и выигрывать трофеи. Что было с Кордобой? Был эмоциональный футбол, он мне что‑то сказал, я ему вслед, и пошла перепалка. Это футбол, эмоции. По окончании игры пожали друг другу руки. Игра была очень эмоциональная», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».
Для ЦСКА победа в Кубке России стала восьмой в истории. В предыдущий раз армейцы выигрывали этот трофей в 2013 году. Кроме того, красно-синие выиграли первый трофей с 2018 года. В матче за Суперкубок России команда Владимира Федотова сыграет с «Зенитом».
Комментарии
- 11 июня 2023
-
22:25
-
22:15
-
22:14
-
22:11
-
22:00
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:23
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:10
-
21:08
-
21:08
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:39
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:24
-
20:23
-
20:22
Партнерский контент