Виллиан Роша: очень счастлив стать обладателем Кубка России с ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка России с «Краснодаром» (1:1, по пенальти – 6:5).

«Я очень счастлив стать обладателем Кубка России с ЦСКА. Когда я только приехал, то сказал, что моя цель — стать чемпионом. Собственно, я этого достиг. Хотел бы поздравить команду с этим замечательным титулом», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ЦСКА завоевал Кубок России, переиграв «Краснодар» в финальном матче. Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти. Московский ЦСКА стал восьмикратным обладателем национального кубка. В Российской Премьер-Лиге армейцы финишировали на втором месте.

В ЦСКА Роша перешёл в сентябре 2022 года. Армейский клуб заплатил за 28-летнего защитника € 2 млн португальскому «Портимоненсе». Контракт бразильского футболиста с ЦСКА рассчитан до 2025 года.